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В Ханты-Мансийске таксиста обвиняют в изнасиловании

Вчера, 17:40

Как проинформировали в СУ СК России по Ханты-Манийску, таксиста обвиняют в изнасиловании пассажирки. Задержание провели сотрудники Росгвардии, до решения суда мужчина остается под арестом.

По предварительным данным, в Ханты-Манийске местная жительница посредством мобильного приложения обратилась в службу такси. На вызов прибыл 26-летний водитель, который во время следования машины заблокировал двери и самостоятельно отправился в безлюдное место. Там он совершил насилие интимного характера в отношении гражданки. В силу физического превосходства мужчины, женщина не смогла дать отпор.

Согласно данным сотрудников СУ СК России по Ханты-Манийску, подозреваемый в изнасиловании был экстренно задержан благодаря Росгвардии. Сейчас он находится под арестом до окончания оперативно-следственных мероприятий.


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