В Салехарде пьяный мужчина избил гостя до смерти и выкинул его в подъезд

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В Салехарде пьяный мужчина избил гостя и выкинул его умирать в подъезде. Инцидент произошёл в утреннее время 25 января.

В сообщении указано, что двое мужчин собрались в квартире одного из них на улице Зои Космодемьянской, чтобы вместе выпить алкоголя. В один момент между владельцем жилья и его гостем произошла ссора. Решить вопрос мирным путём не получилось, в ход пошли кулаки. Владелец квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил своего собутыльника. После нанесения множественных травм агрессивный мужчина отправился спать, оставив своего компаньона лежащим на полу. Когда он проснулся утром, то понял, что его гость мёртв. Злоумышленник решил скрыть следы своего преступления. Он дождался, пока жильцы дома разойдутся по своим делам, и просто выбросил труп в холодный подъезд.

Позже тело обнаружили и вызвали правоохранителей. Они в скором порядке арестовали подозреваемого. Сейчас его обвиняют в противозаконных действиях, которые привели к смерти.