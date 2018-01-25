В Челябинске сожительствующую пару осудили за секс-афёру

Сегодня, 13:57

В Челябинске пару сожителей осудили за секс-афёру. Обвиняемые пытались незаконным путём вытребовать у потерпевшего деньги.

В сообщении указано, что в Челябинске Калининский районный суд вынес приговор в адрес двух местных жителей, которые пытались совершить секс-афёру. В преступлении принимали участие трое человек: два сожителя и ещё одно лицо, которое следствие установить не смогло. Указывается, что двое обвиняемых договорились встретиться в квартире жертвы. Дальше «случайно» пришёл третий подозреваемый, которые представился мужем женщины. Между участниками начался постановочный «конфликт» на фоне сексуальных домогательств. С жертвы начали требовать сумму в размере 60 тысяч рублей за молчание. Мужчина отдать вышеуказанную сумму не согласился. После его привязали к батарее и начали избивать. Его незаконно держали в плену на протяжении суток.

Об инциденте стало известно правоохранителям, которые быстро нашли и арестовали подозреваемых. Дело быстро попало в суд. Двум обвиняемым вынесли приговор в качестве двух лет лишения свободы и выплаты штрафа пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.