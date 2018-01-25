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В Кузбассе 15-летний подросток убил взрослого мужчину

Сегодня, 14:55

Следком Кемеровской области подозревает 15-летнего подростка из Полысаева в убийстве 35-летнего мужчины. Между сторонами возник конфликт, закончившийся поножовщиной.

На момент совершения тяжкого преступления 15-летний житель Кузбасса уже проходил по уголовному производству, возбужденному по факту кражи. Подросток украл из чужого автомобиля 2 мобильных телефона. Пребывая под подпиской о невыезде, молодой парень окончательно сломал себе жизнь. Подозреваемый поссорился с 35-летним мужчиной, проживающим с его матерью. Конфликт словесной перепалкой не ограничился, перейдя к поножовщине. Предполагаемый злоумышленник убил потерпевшего, о чем правоохранителям сообщили шокированные соседи горе-семейства.

Как итог, 15-летний житель кемеровского Полысаева проходит уже по двум уголовным производствам. Во всех совершенных злодеяниях подросток признался. Его дела переданы в суд. Перед первым заседанием подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.


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