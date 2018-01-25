В Подмосковье задержан глава секты «Бога Кузи» за хищение со счетов МВД

Сегодня, 13:29

На севере Подмосковья полиция задержала Юрия Цукермена, главу секты «Бога Кузи». Его обвиняют в хищении 215 миллионов рублей со счетов МВД.

Юрий Цукерман, который ранее был известен в качестве Дмитрия Ананченко, был задержан правоохранителями на севере Московской области. Глава секты «Бога Кузи» доставлен в участок для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Цукерман являлся супругом Жанны Фролушкиной, обвиняемой по уголовному делу «Бога Кузи», на нее и была оформлена вся собственность. В 2015 году секту разгромили, а Цукерман предоставил в суде подложный договор хранения финансов. В 2016 году суд постановил вернуть ему деньги. В результате мошенник перевел средства в размере 215 миллионов рублей на свои счета и обналичил их. Полиция не успела остановить банковские операции, так как поздно обратила внимание на исчезновение доказательств.