В селе на Украине мать выбросила двухмесячного ребенка в стог сена на мороз

Вчера, 23:55

Житель села в Нововодолажском районе Харьковской области Украины нашел в стоге сена двухмесячную девочку, оставленную матерью на морозе.

В Нововодолажском районе младенца подбросили в стог сена под прицепом к машине. Девочку нашел хозяин данного автомобиля. Его супруга сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Найденного ребенка отправили в больницу, врачи комментируют его состояние, как стабильное.

Как стало известно, полиции удалось найти мать, которая выкинула девочку зимой в 15-градусный мороз. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, проживающая с супругом в сел уже несколько лет.

В полиции решают вопрос об открытии дела по статье «оставление в опасности».