В Ростове группа неизвестных жестоко избила 26-летнего парня

Вчера, 22:44

В Ростове-на-Дону группа неизвестных избила 26-летнего местного жителя на Таганрогской улице.

Как стало известно, пострадавший, возвращаясь вечером домой, встретил хулиганов, которые набросились на него с кулаками. Они с жестокостью наносили ему удары и били его до тех пор, пока ростовчанин не потерял сознание. В этот момент дебоширы скрылись с места преступления, оставив избитого лежать на улице. Спустя время пострадавший пришел в себя и самостоятельно добрался до дома, откуда позвонил в скорую.

Медики обнаружили у пострадавшего горожанина черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. От госпитализации переживший избиение житель Ростова отказался.