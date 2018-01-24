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В Ростове группа неизвестных жестоко избила 26-летнего парня

Вчера, 22:44

В Ростове-на-Дону группа неизвестных избила 26-летнего местного жителя на Таганрогской улице.

Как стало известно, пострадавший, возвращаясь вечером домой, встретил хулиганов, которые набросились на него с кулаками. Они с жестокостью наносили ему удары и били его до тех пор, пока ростовчанин не потерял сознание. В этот момент дебоширы скрылись с места преступления, оставив избитого лежать на улице. Спустя время пострадавший пришел в себя и самостоятельно добрался до дома, откуда позвонил в скорую.

Медики обнаружили у пострадавшего горожанина черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. От госпитализации переживший избиение житель Ростова отказался.


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