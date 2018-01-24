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СМИ сообщили о трупе в багажнике авто, врезавшегося в остановку в центре Москвы

Вчера, 22:20

Столичные СМИ публикуют информацию о том, что в багажнике автомобиля Ford, врезавшегося в остановку автобусного транспорта на проспекте Мира в Москве, обнаружен труп, по предварительным данным, это может быть пассажир авто.

Сведения прессе передал источник в правоохранительных органах столицы. Также появились видеоматериалы с места ДТП, на которых заметны прибывшие в большом количестве сотрудники полиции и экстренных служб.
Появилось уточнение, что при наезде авто на остановку пострадали две ожидавшие маршрутку женщины, а также сам водитель Ford, который пребывает в шоковом состоянии и утверждает, что не понимает, как такое произошло. Ранее сообщалось о 4 раненых и одном погибшем.


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