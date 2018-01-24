Во Владимирской области грабители сожгли двух пенсионеров ради 150 рублей

Вчера, 20:28

Во Владимирской области двое молодых грабителей жестоко избили, а потом сожгли пенсионеров в ночь перед Крещением, 19 января. Согласно сведениям полиции, воры унесли из дома только 150 рублей.

Шокирующее происшествие случилось в ночь перед Крещением, 19 января, в одном из поселков Владимирской области. В доме супружеской пары пенсионного возраста ночью вспыхнул пожар, дом полностью сгорел. После того, как спасатели МЧС ликвидировали очаг возгорания, пожарные увидели человеческие останки. Это и были тела 86- и 85–летних пенсионеров. Люди сгорели заживо в огне. После проведенной экспертизы установили специалисты, что причиной пожара выступает поджог. Также медики, делающие исследование останков, уверены, что женщина была избита перед смертью.

Тело сгорело не полностью, так что следы насилия были заметны медикам. СК региона возбудил уголовное дело. В круг подозреваемых попали двое молодых парней, которые были ранее судимы за разбой и кражу. На первом же допросе 23-летние парни во всем признались. Цена такого поступка была лишь 150 рублей, которые они нашли в доме.