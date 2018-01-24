В Пензенской области на дне рождении ребёнка зарезали мужчину

Вчера, 20:33

В Пензенской области, город Заречный, на дне рождении ребёнка двое мужчин устроили драку. В результате один из них был зарезан.

Вечером, во время празднования, у глав двух семейств после выпитого большого количества алкоголя возник конфликт. Выяснить отношения оба мужчины решили на лестничной площадке, один из них взял с собой кухонный нож. Как стало известно, ранее он уже имел судимость. Рустем Сайфуллин, руководитель зареченского МСО СУСК РФ, рассказал подробности случившегося. Правой рукой ранее судимый мужчина нанес 4 ножевых удара по телу и рукам. Когда пострадавший оказался на полу, он продолжил бить его ногами по голове и в область туловища.

Мужчина 1978 года рождения был доставлен в больницу, где вследствие многочисленных травм и ранений врачам не удалось его спасти. Виновный сразу во всем сознался и находится под стражей. Ведётся следствие.