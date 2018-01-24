В Ростове-на-Дону задержали грабителя местного похоронного бюро

Вчера, 20:15

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ритуального салона в Первомайском районе города.

Сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону раскрыли кражу в салоне ритуальных услуг, который расположен в Первомайском районе. Подозреваемым оказался 26-летний местный житель, который свои преступные действия совершал по ночам.

По предварительным данным известно, что мужчина взломал металлопластиковую дверь, ведущую в салон, вошел туда, и украл видеоплеер. По факту совершенного преступления оперативники возбудили уголовное дело по статье 158 части 2 УК Российской Федерации. Мужчину задержали, на данный момент в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.