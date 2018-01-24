Канадский маньяк продавал мясо своих жертв

Вчера, 19:41

В Канаде отбывает наказание в колонии строгого режима 68-летний маньяк, продававший мясо своих жертв местным жителям и полицейским.

С 1982 года по 2002 Роберт Уильям Пиктон, по прозвищу Мясник, убил 49 женщин. Своим жертвам он предлагал наркотики, алкогольные напитки и веселье. Под этим предлогом он приглашал слабый пол на ферму своего брата Дэвида. Его жертвами были девушки легкого поведения или наркоманки, которые точно не отказались бы от такого веселья. В 1997 году в полицию обратилась девушка, которой удалось сбежать от маньяка. Она ударила его ножом и раздетая, под наркотическими средствами, убежала со свинофермы. Сотрудники правоохранительных органов, глядя на нетрезвое состояние девушки, ей не поверили. Роберт сумел оправдать себя и сказал, что это девушка напала на него, когда подвозила до дома. Полицейские знали мясника и часто покупали у него мясо.

Проведя обыск на ферме, правоохранители обнаружили личные вещи убитых женщин. На расследование потратили более $53 млн. В 2002 году Роберт Уильям Пиктон был арестован и приговорен к 25 годам лишения свободы.