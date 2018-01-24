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В Воронеже прокуратура обозначила самые криминальные районы 2017 года

Вчера, 18:51

Стало известно о наиболее опасных районах Воронежа в 2017 году. Сотрудники прокуратуры провели мониторинг криминалитета районов города, основанием для результатов стали отчеты преступности в органах МВД.

 По официальным данным прокуратуры Воронежа был проведен анализ криминальной обстановки в 2017 году. Для удобства оперативники разделили территорию города на микрорайоны. Наиболее опасным местом в Воронеже оказался Коминтерновский массив.

Именно на улицах этого участка было совершено большинство преступлений, множество из них трагически закончились. Это подтвердили и полицейские. Но в Ленинском микрорайоне жители города могут не бояться пройти даже среди ночи, так как уровень криминалитета здесь ниже минимального. После подведения итогов 2017 года по криминальной ситуации в Воронеже прокуратура сделала вывод, что уровень преступности начал снижаться, а раскрываемость совершенных злодеяний стала повышаться.


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