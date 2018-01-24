Пенсионерки в Таганроге зверски убили знакомую ради трех тысяч

Вчера, 18:40

В Таганроге будут судить двух пенсионерок, которые зверски убили пожилую женщину весной, после чего ограбили ее на три тысячи рублей.

Трагедия произошла весной прошлого года в городе Таганрог. Жительница города 78 лет дала в местную газету объявление о том, что нуждается в помощнице по хозяйству. На это объявление наткнулась 65-летняя уроженка города, которая и решила подзаработать. Она позвала с собой свою 72-летнюю знакомую, и они вместе направились на подработку. Оказалось, что она и 72-летняя пенсионерка нанимательница уже знакомы, ведь женщина ранее уже приходила к этой даме на работу, но тогда отношения между ними не сложились. Она рассказала своей подруге, что нанимательница получает хорошую пенсию, а поэтому обладает некоторыми материальными сбережениями. Когда те явились, обратившаяся за помощью женщина, заметив неприятную ей знакомую, стала возмущаться. В ответ на это, пенсионерки нанесли ей удар по голове чайником, после чего на ее лицо накинули подушку, и стали душить. Когда женщина умерла, подозреваемые вынесли из ее квартиры все ценные вещи, общая стоимость которых была оценена в 3000.