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Обиженный армянин разместил в сети интимные фото девушки из Калуги

Сегодня, 16:18

Очередной обиженный любовник решил отомстить бывшей даме сердца за причиненную душевную боль размещением интимных фото в сети. На этот раз проблемы с законом возникли у проживающего в Калуге 28-летнего гражданина Армении.

До поры до времени оскандалившийся армянин мирно проживал в Калуге со своей возлюбленной. Однако недавно пара разбежалась, что повлекло за историей любви криминальные последствия. Горячая кровь не позволила обиженному любовнику спокойно отпустить бывшую сожительницу. Дабы отомстить за причиненную боль, новоиспеченный фигурант уголовного производства опубликовал на просторах интернета интимные фотографии потерпевшей.

Теперь уже девушка обиделась, обратившись с заявлением в правоохранительные органы. За свой проступок армянин из Калуги рискует сесть в тюрьму на срок до 2 лет, либо заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.


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