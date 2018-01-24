В Москве врача-гематолога осудили за смерть пациента

Сегодня, 15:13

В Москве приговорили к двум годам колонии врача-гематолога, признанную виновной в смерти пациента. Осужденный специалист проводила трепанобиопсию потерпевшему, допустив летальные ошибки.

Трагический инцидент произошел летом 2013 года. Сотрудник частной медицинской клиники, расположенной в Москве на улице Профсоюзной, делала пациенту трепанобиопсию (биопсия участка костного мозга). Нарушив технику и методику выполнения сложной процедуры, доктор-гематолог по неосторожности спровоцировала смерть пациента. Против специалиста столичный Следком завел уголовное дело, на расследование которого потребовалось более 4 лет.

Как итог, правоохранители и прокуратура смогли в суде неопровержимо доказать вину сотрудницы частной московской клиники в халатности, повлекшей за собой смерть пациента. За свой проступок осужденная расплатится двухгодичным пребыванием в колонии.