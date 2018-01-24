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В Кузбассе мать с отчимом избивали и привязывали сына к батарее

Сегодня, 14:39

Как проинформировали в СУ СК России по Кемеровской области, мать с отчимом избивали и привязывали своего сына к батарее. Инцидент зафиксирован в Кузбассе в Промышленновском районе, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, летом 2017 года подросток перестал слушать свих 28-летнюю мать и 29-летнего отчима и уходил гулять без разрешения, поздно возвращался и не помогал родителям по дому. В результате взрослые решили применить воспитательные меры, которые заключались в избивании ребенка ремнем и прикреплении его за ногу к батарее.

Все это закончилось, когда в гости к семье пришла их родственница и увидела эту картину. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Ребенка оперативно забрали из семьи, решается вопрос о лишении родительских прав. С подростком поработали психологи и не выявили у него психических отклонений.


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