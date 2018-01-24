В Еврейской автономии женщина избила шваброй своего любовника до смерти

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В Еврейской автономной республике в городе Облучье 50-летняя женщина связала своего любовника и избила шваброй. Мужчина от осложнений после случившегося шока скончался в больнице. Суд приговорил обвиняемую к восьми годам колонии.

В областном СК РФ сообщают подробности дела. Между мужчиной и его 50-летней сожительницей случилась пьяная ссора. Но в драке с самого начала «верх» одержала осуждённая женщина. Она оседлала погибшего и со всей силы начала наносить ему удары ногами и руками. Затем женщина схватила деревянную швабру, что первое попалось в руки, и начала избивать своего сожителя. Продолжалось это на протяжении длительного времени. После этого осуждённая подняла своего возлюбленного и выгнала его на улицу.

Там избитого мужчину в почти бессознательном состоянии подобрали врачи скорой помощи, которые случайно проезжали и увидели его. Пострадавшего доставили в ближайшее отделение больницы. Однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от осложнений, которые он получил из-за испытываемого болевого шока.

Местные сотрудники полиции в течение короткого времени нашли женщину и задержали её. Изначально они не признавалась в том, что избила своего сожителя.

В рамках уголовного дела правоохранители собрали необходимые доказательства и отправили дело в суд, который состоялся недавно. В итоге, обвиняемую приговорили к восьми годам тюремного заключения.