VistaNews.ru


В Еврейской автономии женщина избила шваброй своего любовника до смерти

Сегодня, 14:31

В Еврейской автономной республике в городе Облучье 50-летняя женщина связала своего любовника и избила шваброй. Мужчина от осложнений после случившегося шока скончался в больнице. Суд приговорил обвиняемую к восьми годам колонии.

В областном СК РФ сообщают подробности дела. Между мужчиной и его 50-летней сожительницей случилась пьяная ссора. Но в драке с самого начала «верх» одержала осуждённая женщина. Она оседлала погибшего и со всей силы начала наносить ему удары ногами и руками. Затем женщина схватила деревянную швабру, что первое попалось в руки, и начала избивать своего сожителя. Продолжалось это на протяжении длительного времени. После этого осуждённая подняла своего возлюбленного и выгнала его на улицу.

Там избитого мужчину в почти бессознательном состоянии подобрали врачи скорой помощи, которые случайно проезжали и увидели его. Пострадавшего доставили в ближайшее отделение больницы. Однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от осложнений, которые он получил из-за испытываемого болевого шока.

Местные сотрудники полиции в течение короткого времени нашли женщину и задержали её. Изначально они не признавалась в том, что избила своего сожителя.

В рамках уголовного дела правоохранители собрали необходимые доказательства и отправили дело в суд, который состоялся недавно. В итоге, обвиняемую приговорили к восьми годам тюремного заключения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.