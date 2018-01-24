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В Астрахани нашли тело пенсионера с отрезанными гениталиями

Сегодня, 14:14

По данным СМИ, в Астрахани в Ленинском районе нашли тело пенсионера с отрезанными гениталиями. По словам Елены Алексеевой, старшего помощника главы СК России, правоохранительные органы проводят следственную проверку.

По неподтвержденным предварительным данным, в Ленинском районе Астрахани произошел страшный инцидент. Родственники 63-летнего мужчины пришли к нему в квартиру и обнаружили его бездыханное тело. Примечательно, что рядом с трупом лежал его отрезанный половой орган.

Как поясняет Елена Алексеева, сотрудники правоохранительных органов Астрахани проводят ряд следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств трагедии. По ее словам, предварительно причиной смерти гражданина стало переохлаждение, так как в его квартире не было отопления. Известно, что у погибшего остался малолетний ребенок, который проживает со своей матерью.


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