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В Петербурге убийце, спрятавшему два трупа в диване, дали пожизненный срок

Сегодня, 14:02

В Санкт-Петербурге завершен судебный процесс по резонансному делу об умышленном убийстве молодой пары. Убийца, спрятавший трупы в диване, получил пожизненный срок, а его подельник проведет за колючей проволокой 11 лет.

Ранее присяжные признали виновными в совершении тяжкого преступления обоих обвиняемых. На основании вердикта судья вынес свой приговор преступникам. Присутствовавшие в зале суда встретили приговор аплодисментами. Напомним, кровавое и циничное убийство произошло полтора года назад в конце лета в Петербурге.

Убийца из ревности, а также корыстных соображений ночью с подельником проник в квартиру своей бывшей гражданской жены. В комнате сестра-близнец сожительницы спала со своим молодым человеком. Убийца вначале зарезал мужчину, затем нанес более 60 ударов ножом женщине. Преступники вынесли из квартиры все ценное имущество. Утром следующего дня преступник вернулся, навел порядок в квартире, а трупы спрятал в диване.


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