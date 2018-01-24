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В Тульской области пьяная мать забила до смерти годовалого сына

Сегодня, 13:55

Зинаида Каминская, старший помощник главы управления СК России по Тульской области, информирует, что пьяная мать до смерти забила годовалого сына. Инцидент произошел 20 января в городе Богородицк, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, 20 января 39-летняя женщина поругалась со своим супругом, ранее судимым, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удары своему годовалому сыну, который плакал и не мог успокоиться. От полученных травм малыш скончался на месте. Тело обнаружили только 23 января, на нем были видны следы насильственной смерти. За содеянное матери грозит серьезное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Отмечается, что гражданка часто выпивала, но семья не стояла на учете у соответствующей службы. Во время избиения малолетнего отец мальчика находился на работе. В рамках оперативных мероприятий следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию ведомств системы профилактики.


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