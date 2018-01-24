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Под Воронежем подросток до смерти забил кулаками пенсионера

Сегодня, 13:43

Следком Воронежской области передал на рассмотрение в суд уголовное производство, возбужденное по факту убийства пожилого жителя Семилукского района. Главным подозреваемым является 17-летний подросток, якобы забивший кулаками потерпевшего до смерти.

Преступление произошло в Семилукском районе Воронежской области в ноябре прошлого года. Предполагаемый злоумышленник пришел в гости к пожилому потерпевшему, проживавшему в селе Лосево. 17-летний подросток и дед начали распивать крепкие спиртные напитки, а дальше между сторонами возник словесный конфликт, переросший в избиение пенсионера. Голыми руками юный подозреваемый нанес потерпевшему несовместимые с жизнью травмы, после чего покинул чужое жилище.

Воронежские правоохранители быстро установили имя предполагаемого злоумышленника, арестовав его на время следствия. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд, дата первого заседания пока что не установлена.


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