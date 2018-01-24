VistaNews.ru


В Москве добытчика криптовалюты обманули на 1,2 млн рублей

Сегодня, 11:56

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. По версии следствия, аферист под видом продажи оборудования для майнинга, обманул столичного добытчика криптовалюты на 1 миллион 200 тысяч рублей. В настоящее время с подозреваемого взята подписка о невыезде.

Как сообщает коммуникационное подразделение Главного управления полиции, к правоохранителям с заявлением обратился житель Москвы. С его слов, он по опубликованному в сети объявлению договорился о приобретении дорогостоящего майнингового оборудования. При этом продавец имел в престижном районе столицы солидный офис. Данное обстоятельство повлияло на решение покупателя внести стопроцентную предоплату.

Когда в назначенный срок оборудование доставлено не было, добытчик биткоинов направился в офис, который был закрыт. Столичным оперативникам удалось «по горячим» следам разыскать и задержать продавца. В ходе допросов оказалось, что соответствующего оборудования у него никогда не было, а мошенническая схема уже неоднократно описывалась в СМИ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.