В Москве добытчика криптовалюты обманули на 1,2 млн рублей

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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. По версии следствия, аферист под видом продажи оборудования для майнинга, обманул столичного добытчика криптовалюты на 1 миллион 200 тысяч рублей. В настоящее время с подозреваемого взята подписка о невыезде.

Как сообщает коммуникационное подразделение Главного управления полиции, к правоохранителям с заявлением обратился житель Москвы. С его слов, он по опубликованному в сети объявлению договорился о приобретении дорогостоящего майнингового оборудования. При этом продавец имел в престижном районе столицы солидный офис. Данное обстоятельство повлияло на решение покупателя внести стопроцентную предоплату.

Когда в назначенный срок оборудование доставлено не было, добытчик биткоинов направился в офис, который был закрыт. Столичным оперативникам удалось «по горячим» следам разыскать и задержать продавца. В ходе допросов оказалось, что соответствующего оборудования у него никогда не было, а мошенническая схема уже неоднократно описывалась в СМИ.