В Белгородской области парень поджег инвалида за справленную нужду в машине

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Как проинформировали в прокуратуре Белгородской области, молодой парень поджег инвалида второй группы за справленную нужду в его машине. Инцидент зафиксирован в сентябре в Старом Осколе, злоумышленник осужден на десять лет колонии.

Согласно материалам уголовного производства, 6 сентября 2017 года в Старом Осколе 26-летний местный житель распивал спиртные напитки с 51-летним инвалидом второй группы. Последний уснул в автомобиле молодого человека и справил там нужду. Злоумышленник вытащил спящего гражданина из салона и намеренно поджег.

Инвалид получил ожоги первой-третьей степеней, что составило 12% всего тела. Эти травмы не стоили ему жизни, сотрудники медицинского учреждения смогли оказать необходимую помощь. В рамках судебного заседания парня приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.