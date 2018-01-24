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В Череповце мужчина изнасиловал психически нездоровую женщину

Сегодня, 11:49

В Череповце 42-летний мужчина изнасиловал 32-летнюю недееспособную и нездоровую в психическом плане женщину. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Информацию об этом сообщают в региональном управлении СК РФ.

Мать пострадавшей сообщает, что её дочь не была дома в период с 20 по 22 июля. Её считали пропавшей без вести. Когда женщина все-таки пришла к своей семье, она рассказала, что всё это время была у неизвестного ей мужчины, который её насиловал.

В конечном итоге полицейские нашли обвиняемого. Он оказывал сопротивление и не хотел пускать правоохранителей к себе в квартиру. Соответственно, чтобы задержать его, полиция выбила его двери.

Следствие полагает, что обвиняемый привёл потерпевшую к себе в квартиру, а затем, используя её беспомощное состояние, совершил насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд.

Ранее задержанный уже был осуждён за совершения преступлений против половой свободы человека.


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