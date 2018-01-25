VistaNews.ru


МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованное порно

Сегодня, 01:30

МВД России приняло поправки, разрешающие правоохранителям просматривать конфискованные порнографические видео, а также организовывать комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении предполагаемых злоумышленников.

С целью повышения эффективности противодействия развитию порноиндустрии, МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованные «фильмы 18+», сообщили представители правоохранительного ведомства. Также сотрудники МВД в праве самостоятельно принимать решения о проведении в отношении подозреваемых в распространении порнографических видео оперативно-розыскных мероприятий.

Поправки сильно облегчат работу полицейским, которые ранее не имели права использовать считывающие и подслушивающие устройства для доказательства вины предполагаемого злоумышленника в распространении порно. Правоохранителям приходилось ловить подозреваемых непосредственно в момент съемки или сбыта «видео 18+». К слову, в прошлом году МВД РФ арестовало более 100 работников порноиндустрии. За совершенные проступки им грозит до 6 лет за решеткой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.