МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованное порно

Сегодня, 01:30

МВД России приняло поправки, разрешающие правоохранителям просматривать конфискованные порнографические видео, а также организовывать комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении предполагаемых злоумышленников.

С целью повышения эффективности противодействия развитию порноиндустрии, МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованные «фильмы 18+», сообщили представители правоохранительного ведомства. Также сотрудники МВД в праве самостоятельно принимать решения о проведении в отношении подозреваемых в распространении порнографических видео оперативно-розыскных мероприятий.

Поправки сильно облегчат работу полицейским, которые ранее не имели права использовать считывающие и подслушивающие устройства для доказательства вины предполагаемого злоумышленника в распространении порно. Правоохранителям приходилось ловить подозреваемых непосредственно в момент съемки или сбыта «видео 18+». К слову, в прошлом году МВД РФ арестовало более 100 работников порноиндустрии. За совершенные проступки им грозит до 6 лет за решеткой.