Лидер группы «Мы» прокомментировал требование о запрете песни «Возможно»

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Участник музыкального коллектива «Мы» Daniel Shake, исполнивший песню «Возможно», прокомментировал обвинения об «подстрекательстве» к убийству девушки 19-летним студентом Бауманки.

В интернете пользователи заявили, что именно песня «Возможно» могла натолкнуть 19-летнего юношу к убийству своей подруги. Люди считают, что парень мог страдать от неразделённой любви и от психических отклонений.

В своём интервью Daniel Shake выразил соболезнования близким убитой девушки. Также музыкант добавил, что молодому человеку нужно было внимание родителей, помощь психологов, и музыки в том числе. Нужно относиться к состоянию пострадавшего человека с пониманием.

В ночь на с 22 на 23 января в одной из квартир Москвы был найден труп 19-летней девушки. Считается, что её сожитель и друг задушил её, а затем перерезал горло. Сообщается также, что юноша любил девушку, а ей нравился другой. В квартире правоохранители вместе с трупом девушки нашли и труп самого парня.

Ранее сообщалось, что родители погибшей девушки от рук студента Бауманки рассказали об её отношениях с другом, который её и убил.