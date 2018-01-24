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В сеть просочились интимные фото похожей на убитую студентом Бауманки девушки

Сегодня, 11:17

На просторах интернета активно распространяются интимные фотографии девушки, похожей на жертву студента Бауманки. Согласно мнению пользователей сети, это и есть 19-летняя потерпевшая.

Взорвавшая интернет и СМИ трагедия произошла в ночь на 23 января. 19-летний студент Бауманки влюбился в свою сверстницу, однако девушка мечтала о другом парне. Не сумев смириться с горечью неразделенной любви, юноша зарезал ножом потерпевшую. После преступления по сети начали распространяться фото предполагаемого злоумышленника и его жертвы. Некоторые снимки были интимного характера. Мнение общественности на счет них разделилось. Кто назвал запечатленную девушку просто похожей на 19-летнюю погибшую, тогда как немалая часть интернет-сообщества узнала на фото жертву кровавого убийства.

Скандальное ЧП расследуют правоохранители. Отметим, подозреваемого студента Бауманки уже также нет в живых. В съемной квартире предполагаемого злоумышленника следователи нашли предсмертную записку, в которой он подтверждает версию убийства из-за неразделенной любви.


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