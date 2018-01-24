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В Архангельске пьяный бомж всадил своему приятелю нож в спину

Сегодня, 00:01

В одном из подвалов на территории Архангельска произошла «разборка» между бомжами. Один обитатель помойки всадил нож в спину своего приятеля-напарника по пьянке.

Как сообщили представители пресс-службы МВД Архангельской области, 12 января в городе произошла поножовщина между бомжами. Люди такой категории обычно в зимнее время находят себе убежище в подвалах под многоквартирными домами, а также в канализации теплотрасс. Исключением не стала и улица Северодвинская, где в одном из подвалов и случилась ножевая «разборка».

Из материалов уголовного дела, которое было возбуждено следователем стало известно, что 12 января в подвале многоэтажки на вышеуказанной улице произошло застолье среди бездомных. В процессе пьянки что-то пошло не так, и между гостями и хозяевами подвала возник конфликт. В какой-то момент, все стихло, но потом обидчик нанес своему неприятелю удар в спину обычным ножом. Пострадавший выжил только благодаря оперативности медиков, которые прибыли вовремя по адресу. Подозреваемый во всем признался и сейчас в камере.


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