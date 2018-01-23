Новгородец продал партию кокаина за 400 тысяч рублей волочанину

Вчера, 21:48

Наркоторговец из Нижнего Новгорода продал партию кокаина мужчине из Вышнего Волочка. За 50 граммов порошка мужчина заплатил 400 тысяч рублей.

40-летний житель Нижнего Новгорода окажется на скамье подсудимых по причине наркоторговли. Преступление по продаже кокаина было зафиксировано в марте прошлого года. Следователи провели масштабное расследование, работа над материалами уголовного дела полностью завершена. В настоящее время все бумаги переданы в суд для рассмотрения. Продажа кокаина происходила в Вышнем Волочке, где проживает сам покупатель наркотика.

За партию кокаина в 50 граммов он заплатил 400 тысяч рублей наркоторговцу. Вышневолочский суд рассмотрит дело относительно 40-летнего мужчины из Нижнего Новгорода и изберет меру наказания. Санкция за наркоторговлю согласно статье УК РФ может предусматривать тюремный срок до 20 лет.