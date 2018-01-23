VistaNews.ru


Новгородец продал партию кокаина за 400 тысяч рублей волочанину

Вчера, 21:48

Наркоторговец из Нижнего Новгорода продал партию кокаина мужчине из Вышнего Волочка. За 50 граммов порошка мужчина заплатил 400 тысяч рублей.

40-летний житель Нижнего Новгорода окажется на скамье подсудимых по причине наркоторговли. Преступление по продаже кокаина было зафиксировано в марте прошлого года. Следователи провели масштабное расследование, работа над материалами уголовного дела полностью завершена. В настоящее время все бумаги переданы в суд для рассмотрения. Продажа кокаина происходила в Вышнем Волочке, где проживает сам покупатель наркотика.

За партию кокаина в 50 граммов он заплатил 400 тысяч рублей наркоторговцу. Вышневолочский суд рассмотрит дело относительно 40-летнего мужчины из Нижнего Новгорода и изберет меру наказания. Санкция за наркоторговлю согласно статье УК РФ может предусматривать тюремный срок до 20 лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.