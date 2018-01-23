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В Пензе мужчина постоянно поил 15-летнего парня алкоголем

Вчера, 21:20

Житель Пензы регулярно угощал спиртными напитками 15-летнеего подростка. Об этом сообщили местные правоохранители.

Как рассказали в МВД по региону, 47-летний мужчина постоянно привлекал подростка к распитию алкоголя. Факты регулярного пьянства зрелого человека в компании малолетнего парня обнаружили работники полиции.

По данному факту открыто уголовное дело. Все моменты и обстоятельства происшествия в данное время выясняются пензенскими стражами правопорядка.

Немного ранее сообщалось, что житель Череповца распивал алкоголь с несовершеннолетними, после чего демонстрировал им контент порнографического характера и совращал. Злоумышленника задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы.


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