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В Таганроге несовершеннолетний избил знакомого до полусмерти

Вчера, 20:56

В Таганроге несовершеннолетний парень сильно избил знакомого, в результате чего тот был госпитализирован в больницу с разрывом селезенки.

В Таганроге сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под арестом. Трагедия произошла еще в конце ноября предыдущего года на улице Фадеева. Между двумя юношами 16-ти и 17-ти лет развился конфликт, который перешел в драку, в которой подозреваемый избил другого подростка.

Потерпевший был доставлен в больницу, где у него диагностировали разрыв селезенки, осложнившийся внутрибрюшным кровотечением. Молодой человек был госпитализирован в экстренном порядке. Врачам удалось стабилизировать состояние парня. В своем заключении эксперты указали на причинение тяжкого вреда здоровью подростка.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного происшествия.


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