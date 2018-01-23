В Рязани мужчина сумел "развести" своих приятелей на 3 млн рублей

Вчера, 20:47

Житель Рязани «развел» своих приятелей на три миллиона рублей. За мошенничество суд вынес справедливый приговор – 3,5 года условного лишения свободы.

Сотрудники прокуратуры Московского района Рязани провели расследование относительно преступных действий одного из жителей города. Предварительно стало ясно, что в поступке рязанца прослеживается признак работы финансового афериста. Согласно материалам дела, рязанец организовал фиктивный займ для своих знакомых с целью открытия малого бизнеса.

В итоге, такие действия привели к обогащению незаконным путем. Потерпевшими стали шестеро человек, которые отдали мужчине свои деньги. Таким образом, он обманул своих приятелей на три миллиона рублей. По факту разбирательства дела в суде был вынесен приговор о наказании обвиняемого в качестве 3,5 лет тюремного заключения.