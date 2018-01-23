В Волгограде отец напоил 9-летнюю дочь лимонадом с наркотиком и надругался

Вчера, 20:38

32-летний мужчина из Волгограда получил согласно приговору суда тюремный срок 12,5 лет за совершение двойного преступления относительно родной дочери. Отец дал малолетней наркотик вместе с напитком, а потом жестоко надругался над девочкой.

В Волгограде состоялось финальное заседание суда относительно рассмотрения уголовного дела по факту преступления против малолетней девочки. Главным подозреваемым выступал родной отец потерпевшей. Согласно материалам следствия, во время совместного пребывания с 9-летней дочкой, мужчина умышленно напоил ее лимонадом с наркотическим средством.

После того, как токсин подействовал на юный организм и малышка стала практически недвижимой, обвиняемый жестоко изнасиловал ее в этой же квартире. Следователи установили, что девочка проживала в последние несколько лет с матерью, так как супруги развелись официально. Но все это время дочь продолжала общение с отцом, бывала у него дома. Также установлено, что мужчина не равнодушен к наркотикам сам. Экспертиза показала, что в крови обвиняемого также присутствовал наркотик. Теперь он пробудет в тюрьме 12,5 лет.