Жертва студента из Бауманки чувствовала скорую смерть

Вчера, 20:14

Жертва студента Бауманки, который изнасиловал и убил свою возлюбленную, чувствовала приближение своей смерти. За несколько месяцев до трагедии у девушки началась затяжная депрессия, она сравнивала свою жизнь с хоррор-игрой. Погибшая утверждала, что все вокруг пытаются испортить ее жизнь.

Как оказалось, жертва студента Бауманки вела собственный блог в интернете. В нем она рассказывала, что ее жизнь стала невыносимой. Студентка говорила, что испытывает чувство пустоты, а все вокруг вместо поддержки пытаются сделать ей больно. За несколько месяцев до смерти у девушки началась тяжелая депрессия. Несмотря на неурядицы, студентка имела серьезные планы на жизнь и сознательно умирать не собиралась. После завершения учебы девушка планировала уехать за границу.

Напомним, что студентку убил ее возлюбленный, который являлся студентом Бауманки. Молодой человек приревновал возлюбленную, после чего совершил преступление. Подозреваемый в смерти девушки скончался. Позднее правоохранители нашли дневник погибшей. В нем она описывала ссоры и издевательства молодого человека.