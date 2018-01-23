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Стали известны шокирующие подробности убийства журналистки Ким Валль

Вчера, 19:45

Постепенно датская прокуратура раскрывает все новые подробности убийства шведской журналистки Ким Валь. Как оказалось, разработчик и владелец частной субмарины Nautilus Петер Мадсен перед смертью жестоко пытал свою жертву, применяя пилу и шуроповерт.

Несмотря на все усилия многочисленной команды адвокатов Мадсена, который ранее назывался в прессе уникальным изобретателем, стороне обвинения удалось доказать и обнародовать новые шокирующие факты убийства. Как показывают найденные улики, инженер заранее планировал изощренное убийство с особой жестокостью. Для этого были приготовлены такие предметы, как ножовка, шуруповерт и металлические трубы.

Убийца издевался над своей жертвой несколько часов, причем все свои действия снимал на видеокамеру. Затем, по версии следствия, умертвил жертву, а расчлененные фрагменты тела выбросил в море. Почти за год с начала расследования, подозреваемый в убийстве Мадсен выдвинул не менее пяти версий гибели шведской журналистки от несчастного случая. Разбирательства в деле продолжаются. 


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