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Мужчина убил любовницу, приревновав к ее мужу в Бурятии

Вчера, 19:26

В Бурятии любовник приревновал девушку к мужу, после чего убил ее. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

В конце минувшего года в полицию обратилась мать 25-летней девушки, которая проживала в поселке Новый Уоян. По ее словам, девушка не выходила с ней на связь уже на протяжении нескольких дней. Правоохранители принялись выяснять все детали личной жизни пропавшей. Как позже стало известно, она была замужем, но с супругом не проживала, встречаясь с любовником из Иркутской области.
Парень принялся приезжать к девушке в гости. В один момент она поведала ему о проведенной ночи с законным мужем. Приревновав возлюбленную, любовник принялся сильно избивать ее. Когда женщина перестала демонстрировать признаки жизни, мужчина понял, что она мертва. Далее он до вечера распивал алкогольные напитки, а после пошел к матери убитой, где занял денег для обратной дороги домой. Труп он спрятал в лесу. Направляясь на железнодорожную станцию он реализовал ноутбук, смартфон и дорогую зимнюю одежду девушки.

По факту убийства открыто уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.


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