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Пенсионерка жалеет студента-внука "Бауманки", убившего девушку

Вчера, 19:13

Бабушка пожалела родного внука из "Бауманки", который убил свою подругу. Об этом пишут СМИ со ссылкой на канал в Telegram Mash.

Ранее в мессенджере появились изображения студента-убийцы. Он убил свою девушку, после сам умер. Предварительно парень написал инструкции для своих друзей. Вчера вечером парень обнародовал первый рассказ про то, как он убивал подругу. В течение трех часов наивные пользователи читали пост, не осознавая, что злоумышленник пишет правду. Далее один из товарищей студента обратил внимание на запись и отправился домой к убийце. Дверь никто не открывал, поэтому он принял решение вызвать сотрудников полиции.

Трупы парня и его возлюбленной обнаружили в квартире, которую они снимали, пока обучались в институте. Известно, что перед кончиной молодой человек оставил пожелания друзьям, попросив извинения у родителей девушки.

Студент длительное время питал любовные чувства к подруге, но та не отвечала взаимностью. Наоборот, она предпочла друга убийцы, что только ухудшало ситуацию. 


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