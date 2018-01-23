СК возбудил дело по факту убийства девушки студентом "Бауманки"

Вчера, 19:07

Следователи СК Москвы возбудили уголовное дело по факту преступления, которое совершил студент МГУ им. Баумана. 19-летний парень может быть причастен непосредственно к убийству своей девушки.

В Москве 22 января молодой студент МГТУ им. Баумана жестоко расправился со своей подружкой. Стало известно, что ранее они имели отношения, но по какой-то причине расстались. Хотя романтизма уже не было, студенты продолжали жить вместе, как обычные квартиранты. В настоящий момент оперативники проводят расследование жестокого убийства девушки, к которому может иметь отношение 19-летний сожитель.

Следователи рассказали, что преступление было совершено с элементами крайней жестокости. Есть гипотеза, что ранее эти молодые люди увлекались жестокими играми. Информация ограничена, так как идет процесс расследования уголовного дела. Сотрудники СК имеют еще много фактов в доказательственной базе, которые пока разглашать запрещено.