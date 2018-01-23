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Студент Бауманки планировал убийство возлюбленной месяц‍

Вчера, 18:31

Студент Бауманки, который жестоко убил свою сожительницу, планировал преступление в течение месяца. Причиной расправы над бывшей сожительницей стала ревность.

Любовная история молодых людей началась в марте 2017 года. Тогда подозреваемый и его возлюбленная начали жить вместе. Однако в начале 2018 года у них начали разногласия и молодой человек убил свою возлюбленную. Мотивом для преступления стала ревность. Позднее обвиняемый говорил, что хотел убить человека еще в школе.

Он повздорил с одноклассником и планировал задушить его шнуром зарядного устройства. Также после убийства возлюбленной молодой человек признался, что увлекается наркотическими веществами. Также он рассказал полиции в ходе следственного эксперимента, что планировал убить девушку в течение месяца.


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