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В Воронежской области пьяный депутат избивал ногами полицейского

Вчера, 18:24

В Воронежской области широкий общественный резонанс получило неадекватное поведение депутата Смаглеевского сельского поселения. Стало известно, что некий Виктор Цымбалов накануне Нового года устроил дебош в отделении «Почты России», а затем в полицейском участке, бил ногами сотрудника правоохранительных органов.

Возможно, дело в отношении противоправных действий сельского парламентария было бы "замято", но общественность не позволила инциденту заглохнуть. В Следственном комитете региона уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном сопротивлении работникам правоохранительных органов. Подобная статья довольно редко остается без должной оценки суда.

Как сообщает сторона обвинения, сельский депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал кричать о своей «неприкосновенности», а затем срывать с сотрудника полиции шевроны, а также пинать ногами. При этом депутат повредил крепление кобуры правоохранителя, что само по себе может стать обвинением в попытке завладения табельным оружием. Цымбалову грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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