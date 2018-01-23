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Маньяк-расчленитель из Омска проведет остаток жизни в тюрьме

Вчера, 18:02

Верховный суд Российской Федерации поставил точку в деле жителя Омска, который два месяца назад был приговорен областным судом к пожизненному лишению свободы. Рассмотрев апелляцию защиты гражданина, который убил и расчленил двоих человек, коллегия высшей инстанции не нашла смягчающих обстоятельств в его преступлениях.

Согласно предоставленным доказательствам стороны обвинения, 38-летний житель Омска вел асоциальный образ жизни. После развода с женой, гражданин Василий Строков пил и вел себя агрессивно. Его сосед по дому, не ощущая потенциальной опасности, решил отпраздновать событие, о котором обвиняемый уже не помнил, пришел к нему со спиртным. После употребления алкоголя обвиняемый вспомнил старые обиды и зарезал соседа.

Несмотря на опьянение, злоумышленник, чтобы «замести» следы преступления, расчленил тело и закопал его фрагменты в сарае. Затем Строков аналогичным способом расправился со случайным собутыльником. Он забил гостя металлической арматурой, а затем, по выводу экспертов, неоднократно кромсал тело ножом. Тело было расчленено на фрагменты и спрятано в кладовке.


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