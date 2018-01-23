В Симферополе беременную волгоградку выгнали умирать на мороз

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Правоохранители Крымского полуострова завели уголовное дело против сотрудников больницы имени Семашко в Симферополе, выгнавших беременную уроженку Волгоградской области умирать на мороз. В результате трагического инцидента потерпевшая и ее ребенок скончались.

Около полугода назад 21-летняя волгоградка переехала жить в Симферополь к своему молодому человеку. Вскоре девушка забеременела, что стало поводом для миграции в Крым ее родителей. 17 января самочувствие будущей матери резко ухудшилось, из-за чего ее пришлось срочно госпитализировать в больницу имени Семашко. Таким образом девушка оказалась без документов и в полном одиночестве в стенах медучреждения. Местные врачи, осмотрев пациентку решили, что в госпитализации она не нуждается. Фигуранты уголовного производства приказали беременной волгоградке покинуть больницу, несмотря на отсутствие у нее одежды. К несчастью, у девушки сел телефон, поэтому она не могла дозвониться родным. Лишь через час хождения на улицам Симферополя в шлепках и курточке потерпевшую заметила случайна прохожая. Будущая мать вернулась домой с высокой температурой и мертвым ребенком в утробе.

19 января волгоградку готовили к искусственным родам, которые она не смогла пережить. В настоящее время родственники и молодой человек потерпевшей пребывают в шоке и не желают общаться с прессой. К расследованию дела подключились правоохранители.