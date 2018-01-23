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Сокольчанина обвиняют в незаконной съёмке голой подруги

Сегодня, 15:10

48-летний житель города Сокол обвиняется в тайной съёмке голой подруги. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении нарушения неприкосновенности её личной жизни.

Данное преступление совершалось на протяжение нескольких лет: с 2012 по 2016. Обвиняемый, находясь в своей или квартире девушки, вёл видеосъёмку без её согласия. Таким образом сокольчанин незаконно завладел сведениями частной жизни женщины. Видеоролики она нашла в телефоне обвиняемого после того, как разоравала с ним отношения. В результате этого, в сторону мужчины полиция открыла уголовное производство "Вторжение в частную жизнь человека". Таким образом сокольчанина могут лишить свободы сроком до двух лет.


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