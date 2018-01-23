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Под Владимиром пьяная бабушка по неосторожности убила внука

Сегодня, 14:46

Следком Владимировской области возбудил уголовное производство против местной жительницы, по неосторожности причинившей смерть внуку. Пьяная женщина ненароком уронила трехмесячного младенца, впоследствии чего он умер.

Трагический инцидент произошел 15 января. Новоиспеченная бабушка изрядно разгорячилась алкогольными напитками, после чего решила подержать на руках трехмесячного внука. Начав укачивать малыша, подозреваемая совершила неосторожное движение, уронив его на пол. В результате ЧП младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму. На протяжении 2 дней с момента инцидента мать новорожденного мальчика не обращалась к врачам, пытаясь самостоятельно его вылечить. В больницу ребенок попал лишь на третий день с момента получения травмы, впоследствии скончавшись.

Против горе-бабушки заведено уголовное дело. У ее 17-летней дочери, помимо скончавшегося малыша, есть полуторагодовалый сын. Оскандалившаяся семья состоит на учете как социально опасная. Старшего сына у юной матери забрало под опеку государство.


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