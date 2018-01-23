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В Туле сутенеры похитили и жестоко избили проститутку

Сегодня, 14:29

В Туле сутенеры не позволили 26-летней проститутке завязать с оказанием интимных услуг. Фигуранты возбужденного уголовного производства сначала похитили потерпевшую, после чего остригли и жестоко избили ее.

Преступление произошло 21 января. 26-летняя потерпевшая оказала интимные услуги очередному клиенту, после чего решила завязать с незаконным заработком. О своем решении проститутка сообщила «работодателям» - 34-летнему мужчине и 27-летней женщине. У сутенеров еще оставались планы на свою работницу, поэтому они решили не отпускать ее. Потерпевшую похитили и закрыли в квартире. Дабы проститутка больше не задумывалась об уходе с «бизнеса 18+», подозреваемые избили и остригли ее.

О пропаже потерпевшей правоохранителям сообщил ее друг. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка установили местонахождение 26-летней девушки. Путану освободили, злоумышленников арестовали в рамках возбужденного уголовного производства.


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