В Омске «проститутка-пенсионерка» изнасиловала своего собутыльника

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Следственный отдел по Советскому округу СУ СКР по Омской области обнародовал информацию по совершению правонарушения «проститутки-пенсионерки». По факту женщина совершила насилие над мужчиной, который стал жертвой «тролинга» друзей. Правоохранители подтердили факт изнасилования мужчины путаной.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В компанию троих мужчин 40-55 лет была приглашена женщина, в прошлом имеющая славу проститутки. В ходе распития алкоголя 2 человека ополчились против третьего и избили его. После дама позволила себе опуститься в моральном облике и произвела насилие над жертвой.

Факт подтвердили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место ЧП. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины. Кроме того, проводится проверка в рамках статьи «Насильственные действия сексуального характера». Если вину докажут, женщина получит 6 лет тюрьмы.