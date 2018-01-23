VistaNews.ru


В Омске «проститутка-пенсионерка» изнасиловала своего собутыльника

Сегодня, 12:11

Следственный отдел по Советскому округу СУ СКР по Омской области обнародовал информацию по совершению правонарушения «проститутки-пенсионерки». По факту женщина совершила насилие над мужчиной, который стал жертвой «тролинга» друзей. Правоохранители подтердили факт изнасилования мужчины путаной.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В компанию троих мужчин 40-55 лет была приглашена женщина, в прошлом имеющая славу проститутки. В ходе распития алкоголя 2 человека ополчились против третьего и избили его. После дама позволила себе опуститься в моральном облике и произвела насилие над жертвой.

Факт подтвердили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место ЧП. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины. Кроме того, проводится проверка в рамках статьи «Насильственные действия сексуального характера». Если вину докажут, женщина получит 6 лет тюрьмы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.