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В Томской области двое лже-полицейских зарезали собутыльника и пенсионерку

Сегодня, 12:08

В Томской области лже-полицейские убили пенсионерку. Как стало известно по данным следствия, находясь в посёлке Первомайский, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения договорились напасть на их односельчанку, чтобы завладеть её имуществом.

Взяв с собой ножи, они направились к дому 89-летней пенсионерки. Там они представились работниками полиции и без всяких на то оснований проникли к ней в жилище. Злоумышленники повалили старушку на пол и нанесли множество ударов ножами в область головы и других частей тела, от чего та умерла на месте. Сразу после этого злоумышленники украли имущество погибшей на общую стоимость немного более 4 тысяч рублей. Забрав нужные вещи, они на такси уехали в город Асино. Там злоумышленники познакомилсь с жителем города и направились к нему домой выпивать алкогольные напитки. Спустя некоторое время убийцы подумали, что данный собутыльник догадывается о совершённом преступлении и может обратиться в полицию. В связи с такими выводами нарушители закона решили его убить. Они расправились с ним также, как и с пенсионеркой: зарезали ножами, свалив мужчину на пол. На данный момент обвиняемые задержаны и находятся под стражей.


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