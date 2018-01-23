В Хакасии пьяный мужчина надругался над 17-летней племянницей

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52-летний житель Республики Хакасия стал фигурантом уголовного производства, надругавшись над 17-летней племянницей. В момент преступления подозреваемый пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент с изнасилованием 17-летней девушки произошел рано утром 21 января. 52-летний предполагаемый злоумышленник, разгорячившись алкогольными напитками, надругался над племянницей, после чего как ни в чем не бывало лег спать. О произошедшем потерпевшая моментально рассказала правоохранителям Хакасии. В рамках возбужденного уголовного производства подозреваемого арестовали, предъявив обвинение в надругательстве.

Потерпевшая сторона требует поместить предполагаемого злоумышленника под стражу на время проведения следственно-оперативных мероприятий. Мера пресечения будет окончательно избрана в течение текущей недели.