В Магадане пьяная горожанка обматерила полицейских

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Жительница Магадана обматерила полицейских, находясь в нетрезвом виде. В ноябре прошлого года в полицию поступил вызов о ссоре соседей в одном из домов по улице Гагарина.

Пьяная подозреваемая ругалась бранью в сторону своей соседки. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, она переключилась на них. Предварительно было сделано замечание и требование прекратить нецензурно выражаться, но женщина попросту ни на кого не обращала внимания.

В результате следственный отдел города Магадана возбудил уголовное производство в отношении 38-летней женщины. Она является подозреваемой в преступлении по статье 319 Уголовного Кодекса, а именно - оскорбление представителя закона. В данный момент в отношении дела проводят следственные работы по собиранию доказательств.